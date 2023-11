Santos descarta lesão, e lateral deve voltar contra o Botafogo

O Santos descartou uma lesão no lateral-esquerdo Kevyson. O jogador de 19 anos foi substituído no segundo tempo do clássico com o São Paulo por conta de um incômodo no tornozelo esquerdo. Os médicos do clube vão analisar a questão física do garoto, mas já sabem que não há lesão no local.

O lateral deve passar por uma análise mais profunda nesta quinta-feira. Afinal, todo o elenco está de folga por conta da Data-Fifa. Como o Santos só volta a entrar em campo no dia 26 de novembro, quando enfrenta o Botafogo, no Rio, pela 35ª rodada do Brasileirão, o jogador terá um tempo maior para se recuperar do incômodo.

O substituto imediato de Kevyson é Inocêncio, que, apesar de ser lateral-direito, vem atuando normalmente pela ala esquerda. O suplente acabou utilizado no clássico, se saiu bem e ganha força nas semanas finais da temporada.

Há também a possibilidade de Dodô atuar na função. O jogador, no entanto, embora seja lateral de formação, vem sendo utilizado como zagueiro desde que retornou ao Santos, no segundo semestre desta temporada. Além disso, o atleta se recupera de uma lesão e ainda não sabe se deve retornar a tempo para o duelo contra o Botafogo.

