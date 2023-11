Palmeiras volta aos treinos com oito desfalques na Data-Fifa

Após três dias de folga, o Palmeiras se reapresenta nesta quarta-feira (15), para se preparar para a reta final do Campeonato Brasileiro. O Verdão chegou à Data-Fifa líder da competição e embalado ao vencer seis das últimas sete partidas. Contudo, o técnico Abel Ferreira terá oito desfalques durante suas sessões de treinamento.

Afinal, seis jogadores estão com suas seleções nacionais, enquanto dois estão no departamento médico. Começando pela Seleção Brasileira, já que o técnico Fernando Diniz convocou o meia Raphael Veiga, que tem sido presença constante nas listas do treinador, e o atacante Endrick, chamado pela primeira vez para a equipe principal.

Além disso, o zagueiro e capitão Gustavo Gómez, convocado para o Paraguai, e o volante Richard Ríos, chamado pela Colômbia, também estão com suas seleções. Por fim, o Verdão também perdeu o lateral-esquerdo Vanderlan e o atacante Luis Guilherme, para treinamentos com a Seleção Olímpica.

“Isso é valorização do trabalho do Palmeiras, dos jogadores. As seleções vêm buscando cada vez mais jogadores do Palmeiras, certo?”, disse Abel, após o duelo contra o Internacional.

O Alviverde também não contará com Luan e Piquerez. O zagueiro sofreu lesão na coxa direita, enquanto o lateral-esquerdo tem um edema na coxa esquerda. Os dois se juntam ao atacante Dudu e ao volante Gabriel Menino, que passaram por cirurgia e só devem retornar no ano que vem.

O Palmeiras volta a atuar no dia 26 de novembro, às 18h30, na Arena Castelão, diante do Fortaleza pela 35ª rodada do Brasileiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.