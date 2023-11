Corinthians e Vasco negociam novo acordo por dívida de Lucas Piton

O Corinthians abriu conversas com o Vasco para acertar um novo acordo para o pagamento da dívida do lateral-esquerdo Lucas Piton. O jogador chegou ao Cruz-Maltino em dezembro de 2022 e vem atuando regularmente durante toda a temporada. Contudo, o time carioca ainda não pagou o Timão pela compra do jogador.

Revelado nas categorias de base do Corinthians, Piton deixou o Parque São Jorge após o Vasco comprar 60% dos direitos econômicos por R$ 16,5 milhões. No acordo, o Cruz-Maltino pagaria três parcelas de R$ 2,75 milhões durante o ano de 2023, e outras três durante o ano de 2024. Contudo, o Timão ainda não recebeu nenhum centavo pela venda.

Assim, o Corinthians decidiu entrar com uma ação na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF para cobrança de atraso. Contudo, os paulistas tentam achar uma solução amigável para o problema.

Corinthians agiu contra o Vasco

Na semana passada, o presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, afirmou que o clube está atento com a dívida e sabe que o rival carioca recebeu um aporte de mais de R$ 100 milhões no mês de outubro da empresa que gere a SAF.

“O Corinthians entrou na CNRD contra o Vasco pela dívida do Piton. Estamos conversando com eles, atento nas vendas que eles fizeram, no dinheiro que eles receberam da 777. Diariamente temos a parte comercial e a parte jurídica conversando”, disse o mandatário.

Assim, o Alvinegro tenta acertar um acordo com o Vasco até semana que vem. Caso contrário, pode entrar na Fifa com uma ação contra o time carioca. Lucas Piton tem 44 jogos disputados, um gol marcado e seis assistências na temporada.

