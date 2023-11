São Paulo pode perder zagueiros formados na base de graça

Dois jogadores formados na base do São Paulo têm seu futuro indefinido dentro do clube. Trata-se dos zagueiros Walce e Matheus Belém, que têm seus contratos se encerrando no final de 2023, mas não sabem se vão permanecer no Morumbi. O cenário é de indefinição e pessimismo neste momento diante do contexto.

Muito se passa pela concorrência no setor defensivo da equipe. Arboleda e Beraldo se consolidaram como a dupla titular do São Paulo, fazendo grandes atuações quando atuam juntos. Os reservas imediatos são Diego Costa e Alan Franco, que entram frequentemente nas partidas. Além disso, Ferraresi voltou de lesão e também vem frequentando a lista de relacionados. Assim, as promessas perderam espaço no Tricolor.

A situação que mais preocupa é de Belém. O jogador, eleito o melhor da partida contra o RB Bragantino, no primeiro turno do Brasileirão, é de interesse do São Paulo. O clube gostaria da permanência do defensor, mas o zagueiro gostaria de atuar com mais frequência na próxima temporada.

O Tricolor Paulista tem a expectativa de que a próxima semana seja de avanço no futuro do defensor de apenas 20 anos. Belém vem recebendo sondagens de outros clubes e, por isso, seu futuro é uma grande incógnita.

Walce não deve ficar no São Paulo

Por outro lado, Walce ainda aguarda uma oportunidade com Dorival, assim como a procura pela renovação de seu vínculo. O zagueiro de 24 anos atuou no início do ano emprestado ao Juventude, mas ficou pouco na equipe, retornando ao São Paulo.

Considerado uma das grandes promessas do clube, ele surgiu como capitão da equipe sub-20 em 2018 e com grandes expectativas. Contudo, ele passou por diversas lesões durante a carreira, sendo duas apenas no joelho direito, o que dificultou seu crescimento na carreira.

Com poucos minutos jogados e por último na fila de preferências de Dorival, a tendência é que ele deixe o clube em busca de mais oportunidades. O treinador vai usar a Data Fifa para analisar o elenco e definir prioridades para 2024.

