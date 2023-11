Ex-Botafogo, Luís Castro é o técnico mais vencedor em 2023

O torcedor do Botafogo não tem um dia de paz. Principalmente aqueles que bradam “saudades do ex” neste momento de extrema angústia. Afinal, Luís Castro, treinador que deixou o Glorioso na liderança isolada, em julho, antes da metade do Campeonato Brasileiro, é o comandante mais vitorioso em 2023. Imagina, então, se o português estivesse hoje, no Rio de Janeiro…

Com 46 triunfos, Castro, do Al-Nassr (SAU), mesmo time de Cristiano Ronaldo, supera Pep Guardiola (Manchester City), que soma 40 vitórias e fica, neste momento, com a medalha de prata. Destas vitórias, o português ganhou 25 pelo Botafogo e 21 no Oriente Médio, com direito ao título da Copa da Arábia.

Curiosamente, enquanto Castro seguia empilhando vitórias, porém, desta vez, na Arábia Saudita, o Botafogo perdia uma vantagem de 13 pontos no topo da tabela, com dois treinadores: Bruno Lage e Lucio Flavio. Agora, Tiago Nunes tem a missão de completar o trabalho nos cinco últimos jogos do BR-2023. Ele precisa devolver o Mais Tradicional à liderança da competição nacional.

No top-10 dos treinadores mais vitoriosos, aparecem nomes que trabalham no Brasil. Em busca de um bicampeonato nacional, Abel Ferreira, do Palmeiras, é o quarto lugar, com 29 triunfos, mesmo número de Enderson Moreira, técnico do Sport e que também passou pelo Botafogo. Campeão cearense e vice da Sul-Americana, Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, aparece logo atrás, com 38.

