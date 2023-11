Jornal da Espanha se derrete por promessa do Palmeiras: ‘Novo gênio’

A Espanha já se encontra eufórica com o crescimento de Endrick no Palmeiras. O atacante, já vendido para o Real Madrid, virou um dos destaques da equipe nesta reta final de Brasileirão, o que animou os ibéricos. Contudo, outro palestrino começou a chamar a atenção dos jornais do país: Estevão.

O meia foi protagonista da Seleção Brasileira na segunda rodada da fase de grupos do Mundial Sub-17, que acontece na Indonésia. A goleada sobre a Nova Caledônia por 9 a 0 teve o jovem como comandante ao marcar um gol e dar três assistências. Após o embate, o jornal ”AS”, da Espanha, chamou o jogador de ”novo gênio”.

A manchete do jornal chama o meia de 16 anos frisa que ele que deve ser a próxima grande estrela brasileira a ir para a Europa. Além disso, o periódico prevê que Estevão será o próximo a se destacar no Palmeiras e na Seleção Brasileira, após Endrick trilhar o mesmo caminho.

“Brasil tem um novo gênio. O jovem liderou a Canarinha na goleada por 9 a 0 sobre a Nova Caledônia. O jovem do Palmeiras marcou um golaço e deu três assistências. O jogador do Palmeiras, mais conhecido como ‘Messinho’, deve ser a próxima grande estrela brasileira a jogar na Europa e se destacar depois de Endrick, convocado pela Seleção Brasileira principal”, diz o jornal.

Estevão tem bons números no Palmeiras

Aliás, Estevão vem fazendo grande temporada. Afinal, ele soma 30 jogos e 12 gols marcados pela equipe sub-17 do clube.

