Internacional trabalha condição de Johnny de olho no Brasileiro

O Internacional vai aproveitar o período de Data-Fifa para fazer trabalho especial com Johnny. Afinal, o volante precisou ser cortado da seleção dos Estados Unidos por conta de dores no tornozelo direito. Aliás, sofreu entorse no local em agosto e, desde então, apresenta recorrentes dores. O departamento médico fará atividades específicas para tratá-lo, mas ele não deve ser desfalque diante do Bragantino.

Essa, por sinal, não é a primeira vez que o jogador precisa ficar no Brasil ao invés de se juntar ao país norte-americano. No fim de agosto, na vitória sobre o Bolívar, pelas quartas de final da Libertadores, também não reuniu condições de atuar pelos EUA por conta do incômodo. Desfalcou o país nos amistosos internacionais diante de Uzbequistão e Omã.

No Internacional, Johnny se tornou peça fundamental no esquema do técnico Eduardo Coudet. Com atletas de características ofensivas à sua frente, casos de Alan Patrick e Wanderson, o volante é responsável, ao lado de Aránguiz, por proteger a defesa. Além disso, é ágil e faz bem a saída de bola, se tornando versátil e desempenhando mais de uma função.

Além dele, Enner Valencia é outro do Colorado cortado de sua seleção. O atacante tem lesão muscular constatada na coxa direita e, portanto, não ficará à disposição do Equador para os jogos contra Venezuela, fora de casa, e Chile, em Quito.

