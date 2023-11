Marcelo Gallardo aceita proposta para assumir o Al-Ittihad

Ao menos no caráter verbal, está tudo certo para que o técnico argentino Marcelo Gallardo seja o novo comandante do Al-Ittihad, da Arábia Saudita. O profissonal de 47 anos de idade e o clube saudita chegaram a um denominador comum nesta semana.

O acordo em questão prevê um vínculo tendo duração de um ano e meio onde existe uma cláusula de prorrogação por mais um ano e meio. A informação, aliás, repercutiu em diferentes veículos do continente americano como o portal argentino ‘TyC Sports‘, por exemplo.

Dessa forma, resta somente a viagem de Gallardo para a Arábia Saudita onde se espera a assinatura contratual e, consequentemente, o anúncio oficial por parte do Al-Ittihad.

Será a primeira equipe dirigida por Muñeco depois de uma verdadeira era vivida no River Plate. Entre 2014 e 2022, foram 412 compromissos dirigindo o Millonario com 223 vitórias, 103 empates, 82 derrotas e 15 taças. Em resumo, as conquistas em questão tornaram o treinador o mais vitorioso na história da representação de Buenos Aires.

A responsabilidade de Gallardo para assumir um dos clubes aportados pelo Fundo de Investimento Público (FIP) da Arábia Saudita é considerável. Se, na Liga dos Campeões da Ásia, a equipe está na ponta do Grupo C, no Campeonato Saudita, o time está, por ora, fora da briga pela taça. Com 24 unidades e em quinto lugar, a equipe da cidade de Jidá tem 11 de distância para o ponteiro, Al-Hilal.

