Brasil defende invencibilidade longa diante da Colômbia

O Brasil tem um bom retrospecto quando se trata da Colômbia. As seleções disputaram jogos emocionantes nos últimos anos, mas os resultados vêm favorecendo um mesmo lado.

O time verde e amarelo não é derrotado pela Colômbia há mais de oito anos. Nos últimos sete jogos entre as seleções, foram quatro vitórias brasileiras e três empates. Assim, Fernando Diniz defende uma invencibilidade expressiva nesta Data-Fifa.

Brasil x Colômbia

A última derrota do Brasil para Colômbia aconteceu em junho de 2015. Na época, os jogadores brasileiros eram comandados por Dunga. Com gol de Jeison Murillo, os colombianos conseguiram uma vitória simples em campo.

Assim, Dunga foi derrotado pela primeira vez sob comando da Seleção Brasileira. As seleções se enfrentavam pela segunda rodada da Copa América. Aliás, Neymar acabou sendo expulso de campo após chutar uma bola no adversário.

Escalação da Seleção Brasileira

Após sete jogos e oito anos de invencibilidade, Fernando Diniz vai com tudo para cima da Colômbia. Afinal, o técnico esboçou uma escalação com quatro atacantes no último treino e pode entrar em campo com uma formação extremamente ofensiva.

Aliás, Brasil e Colômbia medem forças nesta quinta-feira (16), às 21h30, no Estádio Metropolitano Barranquilla, pela quinta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.