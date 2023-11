Vasco dá camisa de presente a Verstappen, que declarou torcida ao clube

O Vasco vai presentear o atual tricampeão mundial de Fórmula 1, Max Verstappen, com uma camisa oficial do clube. Afinal, o holandês declarou, em live na qual participou no último domingo (12), que torce para o Cruz-Maltino no Brasil. Assim, depois de o corte do vídeo viralizar nas redes sociais, o Gigante da Colina optou por mandar um uniforme ao piloto da RBR, com seu nome e número 33 estampados.

Aliás, no dia em que declarou ser mais um fã vascaíno, ele participava de transmissão online do campeonato de eSports da Associação Internacional de Esportes a Motor. Em determinado momento, passou a comentar sobre a performance do Botafogo na reta final do Campeonato Brasileiro e mencionou o 2 a 2 com o Bragantino. Na sequência, perguntado acerca do time de coração no país, não titubeou na resposta.

“Eles empataram, certo? Na verdade a liga brasileira está muito empolgante no momento, há muitos times muito próximos. O Botafogo estava liderando por milhas, mas nos últimos jogos, eles vêm perdendo e empatando”, disse Verstappen, complementando em seguida.

“Eu, no Brasil? Vou com o Vasco da Gama”, revelou o holandês.

Amor do Vasco vem de família?

Por sinal, a relação de Max Verstappen com o futebol brasileiro tem justificativa. Isso porque o piloto da RBR tem como sogro o também tricampeão mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet, declaradamente vascaíno de coração. Ele namora a filha de Nelson, Kelly Piquet, de 34 anos, desde 2021. Desde então, passou a frequentar o Brasil com maior frequência e, portanto, ter conhecimento dos clubes.

