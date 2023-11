O Vitória conquistou o título da Série B nesta terça-feira (14), após Guarani e Criciúma empatarem em 1 a 1, no Brinco de Ouro da Princesa. O resultado deu matematicamente o título ao Leão da Barra. Com 69 pontos, os rubro-negros não podem mais ser alcançados pelo Tigre, que chegou a 61 com o empate fora de casa. Um dos destaques da equipe baiana na competição, o volante Rodrigo Andrade celebrou o acesso e a taça conquistada.

“Conquistamos nosso primeiro objetivo em campo e agora a comemoração foi longe do gramado, mas veio o título e selamos nossa temporada. A gente deu muito sangue nessa competição e merecemos o que estamos conquistando. Sabemos da nossa competência e qualidade e passo a passo a gente conseguiu. Estou muito feliz em fazer parte de mais essa temporada nessa equipe gigante”, conta o volante que tem contrato com o time até dezembro.

Nessa competição, Rodrigo entrou em campo em 24 partidas, sendo 22 delas como titular, marcou dois gols e deu uma assistência. No mês passado completou o número de 100 jogos defendidos com a camisa do Vitória.

“Sem dúvida essa temporada me ensinou muito, tive algumas lesões, mas com a ajuda do clube, me recuperei e estive bem para ajudar todos”, conclui o jogador.

Reta final do Vitória na Série B

Assim, o Vitória tem pela frente o Sport, neste sábado (18), às 17h e encerra a participação na Série B. A partida também marcará a festa do título nacional. Por fim, o time baiano encerra sua participação na competição com o confronto diante da Chapecoense, no dia 25.

