Fluminense tem 10 mil ingressos exclusivos no Mundial

A venda de ingressos exclusivos para semifinal do Mundial acontece nos próximos dias. Os torcedores do Fluminense terão dez mil entradas disponíveis para partida. A informação é do “ge”.

Fluminense no Mundial

O Fluminense enfrenta Al-Ittihad, Al Ahly ou Auckland City na semifinal do Mundial. O jogo acontece no dia 18 de dezembro e será realizado no Estádio King Abdullah, que tem capacidade para 62 mil pessoas.

Os ingressos dos setores gerais são do controle da Fifa e já foram esgotados para partida. No entanto, haverá uma carga reservada somente para torcida tricolor. Assim, os tricolores ainda podem comprar dez mil entradas para semifinal.

Os valores da semifinal variam entre R$ 79,70 e R$ 232,48. No entanto, os preços da decisão custam entre R$ 99,63 e R$ 265,68.

O Fluminense pretende informar sobre os passos para compra de ingressos para semifinal do Mundial. O clube também anunciará se as trocas de bilhetes precisarão ser realizadas no Brasil ou na Arábia Saudita.

Confira o calendário do Mundial de Clubes 2023

Primeira rodada

Al Ittihad FC x Auckland City FC – 12 de dezembro, 21h (horário local, 15h de Brasília)