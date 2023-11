Gui, torcedor símbolo do Vasco, se encontra com Neymar e Nenê

O pequeno Gui, torcedor símbolo do Vasco, se encontrou, na terça-feira (14), com o atacante Neymar, do Al-Hilal e, Nenê, atualmente atleta do Juventude.

O encontro foi registrado nas redes sociais e emocionou torcedores espalhados pelo planeta. Ao encontrar com Neymar, o garoto realizou mais um sonho.

Neymar chegou ao local de muletas. O craque brasileiro se recupera de cirurgia no joelho esquerdo. O camisa 10 cumprimentou as pessoas que estavam no local e se preparou para encontrar Gui. O garoto estava com os olhos tampados. Quando viu Neymar, ele rapidamente cumprimentou o jogador e partiu para dar um abraço.

Na sequência, Neymar disse que outra “surpresinha” estava chegando. Na sequência, Nenê, ex-atleta do Vasco, também apareceu. Os três juntos cantaram o hino do Santos. Embora seja torcedor vascaíno, Gui é conhecido por ser admirador do futebol.

O pequeno ganhou uma bola de futebol autografada pelos jogadores. Além dos familiares de Gui, a filha de Neymar, Mavie, e Bruna Biancardi, ex-namorada do astro, também estavam no local.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.