Diniz revela primeiro contato com Endrick: ‘Muito potencial’

Uma das grandes novidades da convocação de Fernando Diniz nesta Data-Fifa, o garoto Endrick vem chamando a atenção no dia a dia da Seleção Brasileira. Em entrevista coletiva na Granja Comary, em Teresópolis, na manhã desta quarta-feira (15), o técnico falou, então, como vem sendo o período com o atacante.

“O papo com o Endrick… Eu já tinha conversado com ele na chegada. É um jogador muito especial, com a idade que tem conseguir produzir o que já produz, abre uma margem para projetar um futuro brilhante. Vem pelo mérito que tem e pelo enorme potencial futuro”, disse Fernando Diniz.

Além disso, o treinador da Seleção Brasileira espera contribuir ao máximo neste período com Endrick e tenta eliminar o máximo de pressão para o jogador, nesse início com a canarinho.

“Vou contribuir o máximo que eu puder, mas com as limitações do técnico. Aqui temos 24 jogadores para receber atenção. Está sendo muito bem nutrido de informações no Palmeiras com o Abel (Ferreira) e o staff. Mas é baixar um pouco a expectativa. Ele não tem que ser um jogador pressionado. A gente não tem que ficar esperando tudo do Endrick com 17 anos. Eu vejo um potencial gigantesco. Pode no futuro se tornar um daqueles jogadores lendários do futebol brasileiro. Mas isso o tempo vai confirmar”, completou o treinador.

Com Endrick, o Brasil encara a Colômbia no estádio Metropolitano nesta quinta-feira (16), às 21h, pela quinta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2026. Na terça-feira, dia 21, a adversária será a Argentina, às 21h30, no Maracanã.

