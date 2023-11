CBF abre novo lote de ingressos para o confronto entre Brasil e Argentina

A CBF anunciou que abrirá um novo lote de ingressos para a partida entre Brasil e Argentina. A venda desses bilhetes começará nesta quarta-feira (15), a partir das 14h30. O confronto entre as seleções será no dia 21 deste mês, no Maracanã (RJ), às 21h30.

A venda dos ingressos acontece por meio do site Eleven Tickets.

Os primeiros bilhetes para a partida no estádio carioca começaram a ser vendidos na noite de terça-feira, às 19h. Aliás, houve um atraso para a liberação das entradas, uma vez que o contrato pela confirmação da partida no Maracanã demorou para ser assinado.

No total, 69,9 mil bilhetes estarão disponíveis. Os preços variam de R$ 100 (meia) a R$ 600 (inteira). Mas, vale destacar que a CBF separou 5 mil ingressos a R$ 50. Esses, no entanto, serão para instituições beneficentes. Dessa forma, não estarão disponíveis na venda online.

Data-Fifa

Aliás, antes da partida contra os argentinos, o Brasil visita a Colômbia no dia 16 de novembro, quinta-feira, às 21h (de Brasília). Assim, na classificação das Eliminatórias Sul-Americanas, a Seleção Brasileira é a terceira colocada, com sete pontos. Por outro lado, a Argentina lidera, com 12.

