Vasco comunica lesão de Orellano e detalha processo de recuperação

Orellano pode não jogar mais em 2023. Nesta quarta-feira (15), o Vasco comunicou que o jogador sofreu uma fratura na mão direita. Assim, o processo de recuperação será por meio de imobilização gessado do local. No entanto, o clube carioca informou que este método foi escolhido pelo argentino, enquanto o departamento médico de São Januário indicou, além desse, outros dois.

Em nota, o Vasco afirmou que ofereceu três possibilidades de tratamento. O clube indica que, após Orellano consultar um médico de seu país natal, optou por engessar o braço. Essa opção, no entanto, necessita de um tempo maior de recuperação.

Entre outros métodos, como uma própria intervenção cirúrgica, o atacante retornaria em um tempo mais curto aos jogos do Vasco, assim, poderia voltar a atuar ainda em 2023, o que é incerto com a escolha do atleta.

Dia da lesão

Orellano machucou a mão direita no dia 2 de novembro, durante partida contra o Cuiabá. Aliás, curiosamente, foi neste jogo que ele marcou o seu primeiro gol com a camisa cruz-maltina, em uma bonita jogada individual.

O argentino chegou ao Vasco no início do ano, quando foi vendido pelo Vélez Sarsfield, da Argentina, por R$ 20 milhões. O jogador, entretanto, ainda não entregou o esperado. Ele atuou em 24 partidas, mas, na maioria delas, saindo do banco de reservas. Além do gol, Orellano tem uma assistência pelo time carioca.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.