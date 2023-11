Mosquito pede, e Corinthians não registra novo contrato do jogador

Por conta de um pedido de Gustavo Mosquito, o Corinthians ainda não registrou o novo contrato do atacante na CBF. O Timão tem um pré-contrato assinado com o jogador há muito tempo, mas ele ainda não consta no banco de registro da entidade brasileira. Contudo, o Alvinegro não corre o risco de perder o atleta.

A decisão de não registrar o novo contrato ainda nesta temporada foi um pedido do próprio jogador, que está em litígio com o seu antigo empresário, Carlos Leite. Foi o próprio jogador, sem seu agente, que fechou o novo acordo com o clube. O contrato de agenciamento é até abril e, por conta disso, o empresário tem expectativa de receber sua parte pela renovação.

Mosquito assinou contrato com o Timão até metade de 2026. Na entidade, o contrato do atacante com o Corinthians segue válido apenas até 31 de dezembro deste ano. Contudo, dentro do clube, já existe um acerto que o novo vínculo será registrado no começo de 2024.

Até aqui, o que foi assinado pelo atacante foi um pré-contrato. Apesar disso, não há grandes temores por parte do clube para uma quebra de vínculo, já que a há multa alta prevista para quebra unilateral. Além disso, com o pedido feito pelo jogador, o Corinthians não precisa pagar os valores de luvas prometidos a partir desta temporada.

Desde que voltou a jogar, Gustavo Mosquito participou de 14 partidas e fez um gol, contra o Cruzeiro. Ele sofreu uma lesão ligamentar no joelho direito em outubro de 2022 e perdeu boa parte da atual temporada.

