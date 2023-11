Colômbia x Brasil: escalações, arbitragem e onde assistir

A Seleção Brasileira começa a disputar a última Data-Fifa de 2023. Nesta quinta-feira (16), Colômbia e Brasil se enfrentam no estádio Metropolitano, em Barranquila, às 21h, pela 5ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O primeiro compromisso dos brasileiros neste mês de novembro terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e no SporTV, na TV fechada.

Como chega a Colômbia?

Os colombianos estão invictos nesta Eliminatórias e prometem dificultar a vida da Seleção Brasileira, que defende uma invencibilidade que perdura há mais de oito anos. No entanto, o time comandado pelo técnico Néstor Lorenzo vem de três empates consecutivos com Chile, Uruguai e Equador.

A Colômbia é a quinta colocada nas Eliminatórias, com seis pontos, e pode, inclusive, ultrapassar o Brasil em caso de vitória nesta quinta-feira. No momento, a diferença para a líder Argentina é de seis pontos.

Destaque do Fluminense da temporada, Jhon Arias foi convocado pelo técnico Néstor Lorenzo, mas não poderá entrar em campo nesta quinta-feira, uma vez que está suspenso. Além disso, o lateral-direito Santiago Arias, lesionado, é outro desfalque para os colombianos.

Outro jogador que atua no futebol brasileiro, James Rodríguez, do São Paulo, deve ser a principal atração no duelo diante dos brasileiros. No setor ofensivo, Luis Díaz, do Liverpool, será a esperança de gols para os donos da casa.

Como chega o Brasil?

Em momento ruim nas Eliminatórias, a Seleção Brasileira precisa dar a volta por cima e reencontrar o caminho das vitórias sob comando Fernando Diniz. Dessa maneira, a equipe vem de dois resultados negativos na última Data-Fifa ao empatar por 1 a 1 com a Venezuela, na Arena Pantanal, e perder por 2 a 0 para os uruguaios, em Montevidéu. Assim, o Brasil está na terceira posição, com os mesmos sete pontos do vice-líder Uruguai, que leva vantagem no número de gols marcados (8 a 7).

Diniz revela primeiro contato com Endrick: ‘Muito potencial’

Ao mesmo tempo, a Seleção terá que superar desfalques importantes nesta quinta-feira. O goleiro Ederson, com um trauma no pé, o volante Casemiro, com lesão na coxa, e o atacante Neymar, com problema no joelho, serão ausências para o Brasil. Dessa maneira, a expectativa é que Alisson, André e Rodrygo ganhem uma oportunidade entre os titulares.

Por fim, uma vitória fora de casa é fundamental para a Seleção Brasileira ganhar ânimo para enfrentar a Argentina na próxima terça-feira (21), no Maracanã, pela sexta rodada das Eliminatórias e último compromisso do Brasil em 2023.

Colômbia x Brasil

5ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

Data e horário: quinta-feira, 16/11/2023, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Metropolitano, em Barranquila (COL)

Colômbia: Vargas; Mosquera, Cuesta, Sánchez e Machado; Uribe e Castaño; Sinisterra, James Rodríguez e Díaz; Rafael Borré. Técnico: Néstor Lorenzo.

Brasil: Alisson; Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodi; André e Bruno Guimarães; Raphinha, Rodrygo, Vini Jr e Gabriel Martinelli. Técnico: Fernando Diniz

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Auxiliares: Nicolás Tarán (URU) e Martín Soppi (URU)

VAR: Leodán González (URU)

Onde assistir: Globo e SporTV

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.