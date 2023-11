Kauã Elias e Rayan brigam na artilharia da Copa do Mundo Sub-17

Kauã Elias e Rayan, atacantes da Seleção Brasileira, estão em confronto direto pela artilharia da Copa do Mundo Sub-17. Afinal, com a goleada do Brasil por 9 a 0 sobre a Nova Caledônia na terça-feira (14), a dupla, que participou com cinco gols, se firmou como postulante ao prêmio de artilheiro do Mundial. Os dois, assim, somam três gols cada, em duas partidas. Eles têm a concorrência de Mamadou Doumbia, de Mali, e de Idrissa Gueye, de Senegal.

Na Copa do Mundo Sub-17, a dupla tenta repetir a dobradinha de títulos conquistada no Sul-Americano Sub-17 em abril passado, competição na qual foram goleadores, com cinco gols, cada, e campeões do torneio pelo Brasil.

Contra a Nova Caledônia, Kauã Elias desencantou na competição e balançou a rede três vezes, todas no segundo tempo. O camisa 9 foi eleito o melhor jogador da partida e comemorou a partida da equipe visando ao jogo diante do próximo adversário: a Inglaterra.

“Muito feliz, claro, pelos gols, mas também pela equipe. A gente desempenhou um de nossos melhores jogos porque a gente precisava fazer gols. Acho que foi muito importante, isso é fruto de nosso trabalho nos treinos. Agora a gente segue firme para enfrentar a Inglaterra e sair vitorioso também”, disse o atacante do Fluminense ao site da CBF.

Desejo da artilharia na Copa

Já Rayan, que havia marcado na estreia do Brasil diante do Irã, fez dois gols na partida de terça-feira. Ele admitiu ter o desejo de ser artilheiro, mas busca ajudar a Seleção Brasileira acima de tudo.

“Estou feliz pelos dois gols. Vou pensar, sim, na artilharia, mas primeiramente ajudar a equipe. A gente está mais confiante agora. É pensar no jogo contra a Inglaterra e, se Deus quiser, sair classificado”, afirmou o jogador do Vasco.

O Brasil enfrenta a Inglaterra pelo último compromisso da fase de grupos da Copa do Mundo Sub-17 nesta sexta-feira (17), às 9h, no Estádio Internacional de Jacarta, na Indonésia.

