Seleção Brasileira embarca para Colômbia com 23 jogadores

A preparação da Seleção Brasileira para o jogo contra a Colômbia chegou ao fim e a delegação embarcou para Barranquila na tarde desta quarta-feira (15). O técnico Fernando Diniz terá 23 jogadores à disposição. Ou seja, apenas o atacante Gabriel Jesus vai ficar na Granja Comary com o fisioterapeuta Charles Costa, o preparador Marquinhos e o médico Felipe Kalil, para intensificar a recuperação e o condicionamento físico do atacante.

Dessa maneira, a expectativa da comissão técnica é que Gabriel Jesus esteja à disposição no jogo contra a Argentina, marcado para a próxima terça-feira (21), às 21h30, no Maracanã.

Durante entrevista coletiva concedida na última segunda-feira (13), o médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, explicou que o atacante ainda será avaliado e disse que a presença dele na lista trata-se de “uma filosofia do Diniz”.

“Estamos acompanhando a situação do jogador desde que se lesionou. Temos mantido contato com o departamento médico do clube e com o atleta. Está se recuperando de uma lesão muscular na posterior da coxa direita. Está em adaptação no campo e o fato de trazermos o jogador é uma filosofia do Diniz para tê-lo perto, acompanhar o dia a dia. Assim que ele chegar, passará por todas as avaliações. Não estamos falando quando ele jogará, convocamos um jogador a mais nesta lista, mas é um jogador que se colocou à disposição desde o início para se apresentar à Seleção”, explicou Rodrigo Lasmar.

Colômbia x Brasil: escalações, arbitragem e onde assistir

O Brasil enfrenta a Colômbia nesta quinta-feira (16), às 21h, no estádio Metropolitano, em Barranquila, pela sexta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

