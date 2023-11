Tite comanda treino no dia do aniversário do Flamengo

O Flamengo completou 128 anos de existência nesta quarta-feira (15). No entanto, os trabalhos não podem parar. Assim, Tite comandou um treinamento no Ninho do Urubu e está preparando os jogadores rubro-negros para os próximos compromissos da temporada.

Treino no Ninho

O Flamengo não está com mais nenhuma baixa no departamento médico. Afinal, David Luiz e Allan treinaram normalmente na última terça-feira (14) e estão recuperados das lesões. Assim, Tite deve contar com todos os jogadores disponíveis na próxima rodada do Brasileirão.

O único desfalque é Gabigol, que acabou sendo expulso do clássico do fim de semana e está suspenso do próximo jogo do campeonato. O atacante é um dos principais ídolos do elenco rubro-negro, mas não vive um bom momento na temporada. O camisa 10 está há três meses sem marcar gols em campo.

Aniversário do Flamengo

Em vídeos divulgados pelo clube nas redes sociais, é possível ver nomes como Tite, Pedro, Bruno Henrique, Rodrigo Caio e Juan desejando felicitações ao Flamengo. Ao longo do dia, diversas celebrações estão previstas para acontecer na Gávea.

O Flamengo entra em campo na próxima quinta-feira (23), diante do Bragantino, às 21h30, no Maracanã, pelo Brasileirão. Os dois times ocupam as primeiras colocações e disputam o título do campeonato. Portanto, uma vitória é importante para as pretensões de ambos os lados.

