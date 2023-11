Time da 777 tem interesse na compra de Marlon Gomes, do Vasco

Marlon Gomes, um dos grandes ativos do Vasco, despertou o interesse de uma outra equipe da 777 Partners, empresa responsável pela SAF cruz-maltina. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o Genoa, da Itália, observa o meia como um futuro talento e, assim, estudar fazer uma proposta ao clube carioca nos próximos meses.

O jogador do Vasco de 19 anos é considerado uma das grandes promessas do clube. Com a camisa vascaína, já disputou 41 partidas, sendo 23 nesta temporada.

Aliás, em decorrência de suas boas atuações nas divisões de base e no profissional do time carioca, Marlon Gomes é constantemente alvo de convocações para as seleções de base. No início do ano participou da Copa do Mundo Sub-20. Sua última aparição com a Amarelinha foi em um dos amistosos contra o Marrocos, pela equipe pré-olímpica.

Contrato de Marlon Gomes com o Vasco

De olho nas sondagens do futebol do exterior pelo seu jogador, o Vasco renovou o contrato com Marlon Gomes no meio deste ano. Assim, o acordo é válido até 2026, e conta com multa rescisória na casa dos 16 milhões de euros (R$ 84 milhões).

