Organizada do Cruzeiro dispara: ‘Acabou foi a paz’

A principal torcida organizada do Cruzeiro, a Máfia Azul, emitiu comunicado nas redes sociais com tom ameaçador. Afinal, a torcida da Raposa invadiu o gramado da Vila Capanema, estádio do Paraná, no último domingo, na derrota por 1 a 0, com intuito de agredir jogadores. Ela avisou que isso pode se repetir.

“O que aconteceu no último jogo em Curitiba foi a explosão de indignação que vem se acumulando ao longo do tempo. E não pensem que acabou, o que acabou foi a paciência e a paz. Vocês não vão ter paz. Suas atitudes e decisões pediram o inferno, e é isso que vão ter”, diz.

Aliás, tido como salvador, Ronaldo vive momento de questionamentos e muita pressão.

“O ego de Ronaldo e seus amigos é tão grande que a única vez que a torcida teve um diálogo sobre festa nas arquibancadas foi quando houve uma homenagem a ele com um mosaico, ideia que não partiu da torcida, e sim, do clube. O Ronaldo fez uma homenagem a si e a torcida foi uma ferramenta de execução”, salientou.

Cruzeiro pode jogar sem torcida

Ao sofrer o gol, aos 45 do segundo tempo, na Vila Capanema, torcedores do Cruzeiro invadiram o gramado com objetivo, aparentemente, de agredir os jogadores. No entanto, a torcida do Coritiba também entrou no local e ambas protagonizaram uma briga generalizada.

Aliás, a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) entrou com pedido de liminar para que os clubes joguem com portões fechados.

