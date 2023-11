Grêmio treina no feriado, e Kannemann sente desconforto na coxa

Sem folga. Este foi o lema da comissão técnica do Grêmio, que, nesta quarta-feira (15), colocou a companhia para trabalhar em plena data da proclamação da República, feriado nacional. Após derrota por 1 a 0 para o Corinthians, sob comando de Renato Gaúcho, no CT Luiz carvalho, o time participou de treino priorizando a posse de bola. O zagueiro Kannemann, com desconforto na coxa, deixou o treino mais cedo.

Este foi o penúltimo treino do time antes da paralização de quatro dias para em razão da Data-Fifa. Renato supervisionou o trabalho à beira do gramado. Os jogadores treinaram em espaço reduzido no campo. Assim, Renato acredita que a atividade sob pressão estimule a rápida troca de passes.

No segundo período de treino, os jogadores participaram de ataque contra defesa. Foi nesta atividade que Kannemann deixou o treino sentindo desconforto na coxa. Assim, ele se dirigiu ao vestiário do CT, onde passou por uma primeira avaliação médica. O zagueiro argentino, porém, ainda será submetido a exames.

Apesar da incerteza sobre Kannemann, a única certeza no momento é que o Grêmio não terá Villasanti e Bruno Alves na próxima rodada, contra o Atlético. Isso porque ambos estão suspensos. Além deles, a comissão técnica confirmou a lesão muscular do lateral-direito João Pedro, que não deve mais atuar nesta temporada.

Apesar dos problemas, Pepê tem a possibilidade de voltar contra o Atlético. A ideia é a de que ele possa trabalhar com bola na reapresentação do elenco, já na próxima terça-feira (21). Assim, o Grêmio enfrentará o Atlético somente no próximo dia 26, depois da paralização para a Data-Fifa. A partida será em Belo Horizonte, na Arena MRV.

