Chipre x Espanha: escalações e onde assistir

A bola volta a rolar pelas Eliminatórias da Eurocopa 2024. Nesta quinta-feira (16), Chipre e Espanha se enfrentam às 14h, na Limassol Arena, capital do Chipre, pela 9ª rodada da competição. Os espanhóis já garantiram a classificação, enquanto os donos da casa ainda não venceram no Grupo A. Dessa maneira, as equipes apenas cumprem tabela nesta última Data-Fifa de 2023. O duelo terá transmissão ao vivo no streaming da Star+.

Como chega o Chipre?

Lanterna do Grupo A, o Chipre vem de uma derrota por 4 a 0 sobre a Geórgia e sofreu sete derrotas em sete partidas disputadas até o momento nesta Eliminatórias. Assim, a equipe ainda não somou pontos na competição e não vence uma partida desde novembro de 2022, quando derrotou Israel por 3 a 2 em partida amistosa. Em jogos oficiais, a última vitória dos cipriotas aconteceu em setembro de 2022, quando venceram a Grécia por 1 a 0.

Colômbia x Brasil: escalações, arbitragem e onde assistir

Para o duelo desta quinta-feira, o Chipre não poderá contar com dois de seus jogadores mais experientes, que ficaram de fora da lista do técnico Temur Ketsbaia. Pieros Sotiriou, um dos principais artilheiros do país com 12 gols, e Demetris Christofi, que tem 66 partidas disputadas pela seleção, estão lesionados e não encaram a Espanha.

Como chega a Espanha?

Por outro lado, a Espanha garantiu a classificação para a Eurocopa 2024 com a vitória por 1 a 0 sobre a Noruega, fora de casa, na rodada passada. Dessa maneira, a tricampeã segue forte na briga por mais um título. A Fúria é a atual líder do Grupo A, com 15 pontos, e sofreu apenas uma derrota para a vice-líder Escócia, que está com os mesmos 15 pontos da Espanha, mas perde no saldo de gols (16 a 9). Ou seja, um triunfo nesta quinta é fundamental para os espanhóis seguirem na liderança da chave.

Dessa maneira, com o passaporte carimbado para a Euro 2024, é possível que o técnico De la Fuente dê oportunidade para outros jogadores nesta quinta-feira. Dentre as novidades da Espanha para esta Data-Fifa estão: Alex Grimaldo, do Bayer Leverkusen, que recebeu sua primeira convocação aos 28 anos, o goleiro da Real Sociedad, Alex Remiro, além de outros dois destaques do Campeonato Espanhol, Rodrigo Riquelme, do Atlético de Madrid, e Aleix Garcia, do Girona.

Chipre x Espanha

9ª rodada das Eliminatórias da Eurocopa 2024

Data e horário: quinta-feira, 16/11/2023, às 14h (de Brasília)

Local: Limassol Arena, em Limassol, capital do Chipre

Chipre: Panagi; Andreou, Karo, Kyprianou, Gogic, Ioannou; Kyriakou, Charalampous, Kousoulos; Loizou, Kastanos. Técnico: Temur Ketsbaia.

Espanha: Unai Simón; Carvajal, Pau Torres, Le Normand e Grimaldo; Merino, Rodri e Gavi; Yamal, Morata e Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente.

Onde assistir: Star+

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.