Fluminense x São Paulo: jogo terá troca de faixas e mosaico 3D vetado pela Conmebol

Após a Data-Fifa, os campeões da Libertadores e da Copa do Brasil nesta temporada medirão forças no próximo dia 22, no Maracanã. De um lado, o Fluminense que vive a expectativa de disputar o Mundial de Clubes e conquistou o torneio continental pela primeira vez em sua história. Do outro, o São Paulo, que carimbou o título inédito da Copa do Brasil.

Ambas as diretorias prometem uma bonita festa, com a troca de faixas em campo e a celebração por dois títulos tão sonhados pelos clubes. Nas arquibancadas, a torcida tricolor promete utilizar o mosaico 3D. Na decisão diante do Boca Juniors, a Conmebol vetou o uso do material. A informação é do portal ‘ge’.

Preparativos para a festa

Ao longo da última semana, os presidentes Mário Bittencourt e Júlio Casares, e os departamentos de marketing do clube conversaram sobre os detalhes da cerimônia. O Fluminense, portanto, levará a campo a taça da Libertadores, enquanto o São Paulo ainda estuda a possibilidade de também apresentar o troféu da Copa do Brasil, em virtude do deslocamento até o Rio de Janeiro.

“Nossas equipes de marketing já estão conversando para que o Fluminense entregue a faixa da Copa do Brasil ao São Paulo, título inédito, e o São Paulo entregue para nós a faixa de campeões da Libertadores. Essa conexão vai fazer com que a gente possa fazer um lindo jogo no dia 22. Devemos colocar um show para as torcidas presentes antes da partida, fico muito feliz que possamos estabelecer essa conexão”, disse o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, em entrevista ao SporTV.

O Tricolor utilizará o mosaico desenhado pelo artista Marcelo Ment. No setor sul, terá a parte 3D do material, enquanto no leste inferior e superior, será composto por papéis. No entanto, para que a festa aconteça de forma efetiva, é preciso que o estádio esteja lotado. Os check-ins tiveram início na última terça-feira (14), e até o momento, 28 mil torcedores já garantiram seus lugares na festa.

A venda online para não-sócios e torcedores visitantes terá início na sexta-feira (17), enquanto a comercialização nas bilheterias começa na segunda (20). No momento, os pontos de venda e locais para a retirada dos ingressos não foram informados.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.