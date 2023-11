Atlético formaliza proposta por Gustavo Scarpa

O Atlético já enviou proposta oficial por Gustavo Scarpa, meia do Nottingham Forest, da Inglaterra. O Uol foi o primeiro a informar sobre a formalização da oferta.

Por sinal, a proposta alvinegra para o time inglês gira em torno de 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 24 milhões). O clube mineiro, aliás, está confiante em desfecho positivo, conforme apuração do J10.

Aliás, vale ressaltar ainda que os representantes de Scarpa já colocaram para o Galo os valores salariais do meia. O negócio é considerado difícil, no entanto, existe esperança de desfecho positivo.

A chegada de Gustavo Scarpa atende a um pedido de Luiz Felipe Scolari. O meia é considerado peça fundamental para o meio-campo, já que o Galo busca melhora nesta posição.

Scarpa foi eleito craque do Campeonato Brasileiro de 2022. Ele iniciou a sua carreira profissional no Fluminense, no entanto, teve grande destaque no Palmeiras, pelo qual ganhou Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Todavia, no futebol europeu não tem tido sucesso e atualmente está no Olympiacos, da Grécia, emprestado.

