Venezuela x Equador, Onde assistir, escalações, arbitragem

Sensação deste início de Eliminatórias da América do Sul, a Venezuela recebe nesta quinta-feira (16/11), o Equador. E pode confirmar a sua surpreendente fase. Afinal, entrou nesta quinta rodada da competição em 4º lugar, com sete pontos, atrás apenas de Argentina, Uruguai e Brasil. Assim, uma vitória aumenta ainda mais o sonho dos venezuelanos buscarem, pela primeira vez, uma vaga em Copa do Mundo. Mas os equatorianos, com quatro pontos, não são fracos. Além disso, é bom lembrar que o selecionado perdeu três pontos por uso de jogador irregular ainda na Eliminatória passada. Não fosse por isso, teria os mesmos sete póntos da Venezuela. Este duelo começa às 19h (de Brasília) e será no Monumental de Maturín, a casa da seleção venezuelana.

Veja aqui a tabela de classificação das Eliminatórias da Copa

Onde assistir

O canal SporTV2 (canal fechado) transmite o jogo a partir das 19h (de Brasília).

Como está a Venezuela

O treinador Fernando “Bocha” Batista vai manter quase a mesma equipe das últimas partidas (1 a 1 com o Brasil e 3 a 0 contra o Equador). Dessa forma, terá uma apenas mudança. No meio de campo, sai Junior Moreno e entra José Martínez. Já Soteldo, que era dúvida pelas dores musculares, treinou muito bem. Assim, está ok para a partida. E para lembrar: o astro do Santos teve uma atuação formidável no 3 a 0 sobre o Chile na rodada passada. Confiança não falta ao técnico e aos seus comandados. Batista disse que a pressão por um bom resultado, já que o time está em ótima fase, é um motivador extra.

“Sabemos que a Venezuela é a única seleção da América do Sul que jamais foi a uma Copa do Mundo e nossa torcida está muito animada com essa possibilidade de classificação. Assim, sentinos que buscar essa vaga é um desafio sensacional. E vejo como uma pressão linda”.

Como está o Equador

Felix Sanchez, treinador do Equador, tem vários desfalques. O principal: a ausência de sua estrela maior, o goleador Enner Valencia, que se machucou no último jogo do Internacional pelo brasileiro. Dessa forma, terá de ser substituído por Caicedo. O goleiro Moisés Ramírez, com lesão na coxa esquerda, foi vetado e Wellington Ramírez o substitui. Para completar, Jhoanner Chávez não se recuperou de dores na coxa e desfalca o meio de campo. Com isso, o ex-Santos Jhojan Julio entra em seu lugar.

VENEZUELA X EQUADOR

5ª Rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa-2026

Data e horário: 16/11/2023, às 19h (de Brasília)

Local: Monumental, Maturín (VEN)

VENEZUELA: Romo; González, Osorio, Ángel e Navarro; Bello, Martínez e Herrera; Sosa, Soteldo e Rondón. Técnico: Fernando Batista

EQUADOR: Ramírez; Torres, Pacho, Preciado, Hincapié e Chávez; Gruezo, Páez e Johjan Julio; Rodríguez e Caicedo. Técnico: Félix Sánchez

Árbitro: Juan Gabriel Benítez (PAR)

Auxiliares: Eduardo Cardozo e José Cuevas (PAR)

VAR: Carlos Benítez (PAR)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.