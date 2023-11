Bolívia x Peru: onde assistir, escalações, arbitragem

Os dois últimos colocados das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo-2026, Bolívia e Peru, se enfrentam nesta quinta-feira (16/11) pela quinta rodada da competição. O duelo começa às 17h (de Brasília) no Hernando Siles, em La Paz. Até o momento, os peruanos conseguiram apenas um ponto na competição. Afinal, empataram com o Paraguai na estreia. Já os bolivianos estão na lanterna: perderam todos os seus jogos. A partida marcará a estreia do técnico brasileiro Antonio Carlos Zago no comando da Bolívia. Assume a vaga de Gustavo Costas, demitido após a campanha 0% das primeiras quatro rodadas.

A favor das seleções pesa o fato de que os seus jogos foram bem complicados neste início de competição. As derrotas do Peru foram fora de casa para o Chile (seu arquirrival) e diante de Brasil e Argentina, que na prática são favoritos em todos os jogos. Os bolivianos também já enfrentaram Brasil e Argentina e terão nesta reta final de turno rivais menos poderosos. Assim, quem vencer este duelo pode começar a arrancar na competição que garante seis vagas diretas para o Mundial que se realizará nos EUA, Canadá e México. Já o sétimo assegura vaga na repescagem (seis seleções atrás das duas últimas vagas).

Como está a Bolívia

Há duas grandes atrações para esta partida. Uma delas é Marcelo Moreno. O atacante anunciou nesta semana que se aposentará da seleção após os dois jogos desta data-Fifa. Assim, caso não mude de ideia, esta será a sua última partida em casa com a camisa boliviana. O jogador, famoso no Brasil pelas passagens de sucesso por Cruzeiro e Palmeiras, é o maior goleador da história da Bolívia (36 gols em 106) jogos. E foi o artilheiro das últimas eliminatórias. A outra é a estreia de Zago.

Astro do São Paulo no início do século e com passagens de sucesso na Seleção Brasileira, como treinador, Antonio Carlos Zago fez muito sucesso na Bolívia. Afinal, levou o Bolívar ao título nacional em 2022. Agora terá o desafio de comandar o selecionado num momento de crise e só derrotas nas Eliminatórias. Mas ele espera fazer o time retomar o caminho das vitórias.

“Nossa posição na tabela é ruim e a recuperação não será fácil. Mas estamos trabalhando muito”, disse Zago, que nos três treinos que fez nesta semana manteve o time no tradicional esquema boliviano 5-3-2. Dessa maneira, ele trabalhou o lado ofensivo da equipe, enquanto sua dúvida está na ala esquerda, com três jogadores disputando a posição. Fernández é o mais cotado.

Como está o Peru

O treinador Juan Reynoso está muito questionado no cargo. Dessa forma, ele sabe que precisa levar a seleção peruana às vitórias nesta data-Fifa ou sua permanência estará insustentável. Portanto, para ele, a partida com a Bolívia tem de ser vista como uma final, pois a vitória é essencial para manter a motivação numa competição em que o time ainda não engrenou.

“O nosso objetivo é claro. Ganhar os seis pontos contra Bolívia e Venezuela. Para isso, estamos buscando nos reinventar e buscar bons resultados”, disse Reynoso,.

Assim, o treinafor vai manter o trio ofensivo com Carrillo Polo e o veterano Paolo Guerrero. Mas ele sabe que não será fácil. Afinal, o Peru vem sendo um tremendo freguês quando joga em La Paz: sete derrotas e dois empates nos últimos nove jogos no Hernando Siles.

BOLÍVIA X PERU

5ª Rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa-2026

Data e horário: 16/11/2023, às 17h (de Brasília)

Local: Hernando Siles, La Paz (BOL)

BOLÍVIA: Vizcarra; Henry Vaca, Quinteros, Haquín, Sagredo e Fernández (Alganaraz ou Bejarano); Justiniano, Ramiro Vaca e Arrascaita; Marcelo Moreno e Miguel Terceros. Técnico: Antonio Carlos ZagoSeleções estão nos últimos lugares das Eliminatórias. Na lanterna Bolívia, Zago estreia como técnico e Marcelo Moreno está em ritmo de despedida

PERU: Pedro Gallese, Advíncula, Tapia, Callens e Trauco; Pedro Aquino, Yotún, Marcos López e Carrillo; Polo e Paolo Guerrero. Técnico: Juan Reynoso

Árbitro: Guillermo Alcivar (EQU)

Auxiliares: Byron barra e Christian Guerrero (EQU)

VAR: Carlos Orbe (EQU)

