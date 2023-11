Com título da Libertadores, Fluminense volta a entrar em Top-10 mundial

Após 11 anos, o Fluminense voltou a entrar no Top-10 do ranking mundial de clubes da IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol). Em razão do título inédito da Libertadores, a equipe de Laranjeiras configura a seleta lista, que conta com Manchester City e Real Madrid nas duas primeiras posições. Os brasileiros Palmeiras e Fortaleza também estão no ranking.

Enquanto o Tricolor é o 10° colocado, o Palmeiras é o 5°. Em contrapartida, o Leão do Pici, que disputou a final da Sul-Americana deste ano, é o 6°.

Aliás, a última vez em que o Tricolor esteve neste Top-10 foi em 2012, quando conquistou o Campeonato Brasileiro daquele ano.

Como funciona o ranking da IFFHS

O ranking é atualizado todos os meses. Mas, como funciona o critério para as posições? A entidade se baseia em competições internacionais e nacionais, essas com pesos diferentes de acordo com o nível de competitividade. Assim, cada lista é embasada de acordo com os resultados dos times durante o período dos últimos 12 meses.

Veja como ficou o Top-10

1° – Manchester City (Inglaterra) – 296 pontos

2° – Real Madrid (Espanha) – 288

3° – Al Ahly (Egito) – 244

4° – Inter de Milão (Itália) – 241

5° – Palmeiras (Brasil) – 212

6° – Fortaleza (Brasil) – 211,5

7° – Porto (Portugal) – 207

8° – PSV (Holanda) – 200,5

9° – Fiorentina (Itália) – 200

10° – Fluminense (Brasil) – 199

