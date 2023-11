Palmeiras anuncia a contratação de Aníbal Moreno

O Palmeiras já tem o primeiro reforço para a próxima temporada. Na tarde desta quarta-feira (15), o clube paulista anunciou a contratação de Aníbal Moreno. O volante de 24 anos deixará o Racing, da Argentina, no final do ano, para vestir a camisa alviverde. Ele assinou até dezembro de 2028.

“A verdade é que me receberam muito bem, tudo muito tranquilo. Agradeço a forma como todos no clube me trataram. A estrutura é muito boa, estou muito feliz com tudo. Gostaria de agradecer à família Palmeiras pelas boas-vindas. Vou dar o melhor de mim e espero que possamos escrever uma história bonita juntos”, disse Aníbal ao site oficial do Palmeiras.

“Já enfrentei muitos clubes brasileiros, é diferente do futebol argentino. O futebol brasileiro é muito competitivo, e isso me agrada. Prometo me entregar 100% no campo, sou muito intenso e me coloco sempre à disposição do grupo”, completou o argentino.

Com passagens pelas equipes sub-18, sub-20 e sub-23 da seleção argentina, Aníbal Moreno chegou ao Palmeiras com grande expectativa da torcida. Afinal, com características como poder de marcação, visão de jogo e qualidade nos passes, ele pode ser o tão esperado substituto de Danilo, que deixou o Verdão no início do ano para jogar no futebol inglês.

Demora pelo anúncio

Aliás, Palmeiras e Aníbal já haviam chegado a um acordo no meio do ano. Entretanto, como o Racing disputava a Libertadores, a diretoria do clube argentino não aceitou liberá-lo antes do término do contrato. Mas, após entraves entre o próprio jogador e dirigentes argentinos, ele viajou para São Paulo no início da semana e passou por exames médicos. Assim, assinou o vínculo com o Alviverde.

