Carlos Alberto questiona foco e detona forma física de Gabigol

O ex-meia Carlos Alberto voltou a ser assunto nas redes sociais após criticar um jogador do Flamengo. Depois da famosa polêmica com Arrascaeta, o comentarista agora apontou a sua corneta para Gabigol, durante participação no “Charla Podcast”.

Por sinal, as cutucadas atingiram até a carreira artística do atacante. “Gabigol está na zona de conforto. Qual é o segmento dele? Ele é jogador de futebol. Nas redes sociais, está ‘Lil Gabi, eu sou artista’. Ele se perde (no personagem)”, disse Carlos Alberto, aumentando a sua lista de provocações a rubro-negros.

Carlos Alberto não poupou críticas a Gabigol – ReproduçãoEntretanto, não foi apenas o rumo da carreira de do camisa 10 da Gávea que foi questionado por Carlos Alberto. O ex-jogador de Fluminense, Vasco e Botafogo também colocou em xeque a forma física do ídolo do Flamengo. “Ele é muito importante para a história do clube, mas nas coisas que fazia no passado. Cada um sabe o que faz fora de campo, desde que se garanta. Mas ele está fazendo fora e não se garante dentro de campo. Tem que receber críticas. Está rechonchudo, não está com agilidade. Eu vi caras jogarem bem até 38 anos. Ele não tem nem 30”, disse.

‘Carlim’ imparável

Por fim, Carlos Alberto também reprovou a longa prorrogação de contrato de Gabigol. “Se renovar com o Flamengo por cinco anos, isso vai fazer mal. Faz um contrato com metas, para ele ter objetivo de querer voltar a ser o que era”, completou o ex-meia.

