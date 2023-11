Liechtenstein x Portugal: escalações e onde assistir

A bola volta a rolar pelas Eliminatórias da Eurocopa 2024. Nesta quinta-feira (16), Liechtenstein e Portugal se enfrentam às 16h45, no Rheinpark Stadion, na cidade de Vaduz, em Liechtenstein, pela 9ª rodada da competição. Os portugueses já garantiram a classificação e fazem a melhor campanha do torneio. Por outro lado, os donos da casa ainda não venceram no Grupo J. Dessa maneira, as equipes apenas cumprem tabela nesta última Data-Fifa de 2023. O duelo terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e no streaming da Star+.

Como chega Liechtenstein?

A equipe ainda não venceu nesta Eliminatórias e perdeu todos os oito jogos que disputou neste Grupo J. Assim, Liechtenstein vem de uma derrota por 4 a 0 para a Islândia. Além disso, o time possui a segunda pior campanha da competição, com 25 gols sofridos e está atrás apenas de San Marino, vazado em 26 oportunidades.

Para piorar a situação de Liechtenstein, o capitão da seleção, Nicolas Hasler, está lesionado e sequer foi convocado para esta Data-Fifa.

Como chega Portugal?

Com a classificação garantida para a Eurocopa 2024, os portugueses estão embalados nas Eliminatórias e contam com a grande fase de Cristiano Ronaldo. Além disso, o time comandado pelo técnico Roberto Martínez tem a melhor campanha entre todas as seleções. Ao todo são 32 gols em oito jogos, com média de 4 gols por partida. Na parte defensiva, os portugueses têm a segunda melhor defesa, com apenas dois gols sofridos, atrás apenas da França, que foi vazada uma única vez.

Chipre x Espanha: escalações e onde assistir

Ao mesmo tempo, o técnico Roberto Martínez terá dois desfalques para a partida desta quita-feira. Danilo Pereira e Pedro Neto se lesionaram recentemente e serão ausências. Por outro lado, a novidade na equipe será a presença do goleiro José Sá, que vai ganhar uma oportunidade entre os titulares.

Liechtenstein x Portugal

9ª rodada do Grupo J das Eliminatórias da Eurocopa 2024

Data e horário: quinta-feira, 16/11/2023, às 16h45 (de Brasília)

Local: Rheinpark Stadion, na cidade de Vaduz, em Liechtenstein

Liechtenstein: Buchel; Marxer, Wieser e Traber; Meier, Luchinger, Marcel Buchel, Sele e Goppel; Hasler e Salanovic. Técnico: Konrad Funfstuck.

Portugal: José Sá; Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio e João Cancelo; Otávio, Danilo Pereira, Bruno Fernandes e João Félix; Rafael Leão e Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez.

Onde assistir: ESPN e Star+

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.