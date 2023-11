Cano tem mais gols em 2023 do que atacantes convocados pela Argentina

Desde que chegou ao Fluminense, Germán Cano tem enfileirado recordes, com muitos gols e seu duplo ‘L’. O ano de 2023 tem sido mágico para o argentino, que foi artilheiro da Copa Libertadores com 13 gols e contribuiu para que o Tricolor ficasse com o título pela primeira vez em sua história. Na temporada, o camisa 14 já estufou a rede em 37 oportunidades e é o artilheiro do futebol brasileiro.

Curiosamente, os atacantes convocados pela seleção da Argentina nesta Data-Fifa não têm esses números. Nesse sentido, Lionel Scaloni colocou em sua lista Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Paulo Dybala, Di María, Nico González e Lucas Ocampos para mais duas rodadas das Eliminatórias. A seleção albiceleste terá pela frente duelos contra o Uruguai, nesta quinta (16), às 21h, na Bombonera, e diante do Brasil, dia 21, às 21h30, no Maracanã.

Melhor ano da carreira

Entre os atacantes selecionados, o jogador da Inter de Milão é quem mais se aproxima de seu compatriota. Dessa forma, ele balançou as redes dos adversários em 34 ocasiões na Europa em 2023.

Eleito melhor jogador do mundo pela oitava vez, Messi aparece em segundo dentre os atletas com mais gols da Albiceleste no ano, com 20 gols. Onze deles foram defendendo as cores do Inter Miami, dos Estados Unidos, seu atual clube. Apesar da grande fase de Cano, Scaloni preferiu manter a espinha dorsal da Copa do Mundo e deixou o centroavante de fora da lista.

Germán Cano, portanto, soma mais gols do que Julián Álvarez (17), Paulo Dybala (10) e Lucas Ocampos (7) juntos. Com os 13 gols na Copa Libertadores, o atacante se tornou o jogador com mais tentos na história do Fluminense no torneio continental (16). Por fim, no mundo, o argentino só está atrás de Erling Haaland (48), Harry Kane (47), Cristiano Ronaldo (45), Kylian Mbappé (43) e Barnabás Varga (38).