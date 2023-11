Bélgica vence Sérvia em partida amistosa nesta Data-Fifa

Em partida amistosa disputada na tarde desta quarta-feira (15), a Bélgica venceu a Sérvia por 1 a 0, no Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas. O gol da vitória foi marcado pelo meia-atacante Yannick Carrasco, ex-Atlético de Madrid, marcado após um erro na saída de bola dos sérvios logo no primeiro minuto de jogo. Atualmente no Al Shabab, da Arábia Saudita, o jogador fez um belo gol para confirmar o triunfo belga no amistoso entre as seleções.

A Bélgica está classificada para a Eurocopa 2024, e fez uma campanha invicta de cinco vitórias e dois empates em sete jogos no Grupo F das Eliminatórias.

Por outro lado, a Sérvia é a segunda colocada do Grupo G, com 13 pontos, um a menos que a líder Hungria e cinco a mais que o terceiro lugar Montenegro. No entanto, os sérvios têm um jogo a mais e não estão garantidos na Euro. Dessa maneira, o time comandado pelo técnico Dragan Strojkovic precisa vencer a Bulgária no próximo domingo (19), às 11h, para carimbar o passaporte para o torneio europeu.

Por outro lado, a Bélgica também volta a campo no próximo domingo (19), quando recebe o Azerbaidjão, às 14h, pela 10ª rodada das Eliminatórias da Euro.

Bélgica x Sérvia

Em um primeiro tempo de domínio da Bélgica, Carrasco abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo. Os belgas aproveitaram uma saída de bola errada dos sérvios e o atacante do Atlético de Madrid garantiu a vitória parcial. Assim, a Sérvia levou perigo ao gol adversário apenas na reta final da primeira etapa, quando a Bélgica tirou o pé do acelerador. No entanto, os sérvios sequer finalizaram na direção do gol. Além disso, se estivesse um pouco mais inspirada, a equipe comandada pelo técnico Domenico Tedesco poderia ter levado um placar mais elástico para o intervalo.

Na segunda etapa, ambas equipes fizeram alterações na equipe e o jogo ficou mais equilibrado. A Bélgica não conseguiu manter o mesmo domínio na partida e a Sérvia buscou avançar em jogadas de velocidade. Dessa forma, os sérvios levaram perigo em jogadas de cruzamento pelos lados do campo, mas não foi o suficiente para buscar o empate. Na melhor oportunidade da Sérvia no jogo, Djuricic finalizou na trave, aos 43 minutos.

