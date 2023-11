Renê deve voltar ao Internacional contra o Bragantino

O Internacional pode ter um importante reforço para a partida contra o RB Bragantino, pelo Brasileirão, no dia 26, após a Data-Fifa. O lateral-esquerdo Renê apresenta boa evolução, depois de sofrer lesão muscular na coxa esquerda. Assim, tem chances de ficar à disposição do técnico Eduardo Coudet.

A lesão de Renê foi constatada no dia 28 de outubro, e a projeção de recuperação estipulada pelo clube era de três a quatro semanas. Por isso, o lateral foi um dos jogadores do elenco colorado que continuaram trabalhando mesmo com o período de folga dado ao elenco, por conta das Eliminatórias da Copa do Mundo.

O possível retorno de Renê traz um alívio para Coudet, que precisou improvisar jogadores na posição. Dalbert foi um dos que ocuparam a lateral esquerda do Colorado, entretanto, não correspondeu e foi criticado pela torcida. Outro jogador que passou por ali foi Nico Henández.

Renê e mais seis no DM!

O departamento médico do Inter esteve lotado nos últimos dias. Afinal, além do lateral-esquerdo, Gabriel Mercado, Dalbert, Matheus Dias, Johnny, Enner Valencia e Hugo Mallo passaram pelo DM colorado.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.