Eliminatórias da Euro: Suíça e Israel ficam no empate na Hungria

A Suíça, nesta quinta-feira (15/11), visitou Israel, que mandou seu jogo na Hungria, pela oitava rodada do Grupo I das Eliminatórias da Euro-2024 e ficou no empate: 1 a 1. O gol foi de Vargas, no primeiro tempo. Os suíços chegam aos 16 pontos, o mesmo da Romênia. Mas lamentam o resultado. Afinal, abriram 1 a 0 com Vargas. E a vitória garantiria a classificação para a fase final da Euro-2024 com duas rodadas de antecipação. Porém, aos 43 da etapa final, Weissman empatou. Assim, os israelenses vão aos 12 pontos, ainda com chance de beliscarem uma das duas vagas do grupo à fase final da competição, que será na Alemanha. Kosovo (10), Bielorrúsia (6) e Andorra (zero) completam o grupo.

Veja aqui a tabela de classificação das Eliminatória da Euro

A partida rolou no pequeno Pancho Stadium, em Felcsút, na Hungria (5 mil), por razões de segurança. Afinal, Israel vive uma guerra com o Hamas – grupo terrorista palestino – e não tem como mandar jogos em seu país. Apesar do jogo em terras húngaras, o estádio teve maioria de torcedores israelenses.

Suíça manda no primeiro tempo

O resultado foi justo. Israel foi melhor no primeiro tempo. Okafur perdeu duas chances, Vargas fez um gol anulado e a seleção chegou ao gol aos 35 minutos, com Vargas. Mas Israel, apesar de dominado, assustou: quase fez um golaço com Tugerman num chute do meio de campo que Sommer espalmou.

Israel deixa tudo igual no fim

No segundo tempo, Israel esteve bem melhor, mandou uma na trave e, aos 43, empatou o jogo. Após escanteio, Edmilson Fernandes tentou cortar. Mas deu um presente para Weissman mandar uma bomba para a rede. Quase em seguida, Edmilson Fernandes foi expulso e a Suíça, com dez, teve de segurar o empate, que acabou sendo bom resultado. E se manteve na ponta.

