Prêmio de craque da Libertadores 2023 foi ‘cancelado’; Cano era o grande favorito

O ano de 2023 foi mágico para o torcedor do Fluminense, com a conquista inédita da Copa Libertadores, em pleno Maracanã. Mais do que isso, a equipe derrotou nada menos do que cinco campeões da história do torneio continental ao longo da campanha. Principal destaque do torneio, Germán Cano foi o artilheiro com 13 gols e o mais cotado para receber o anel de melhor jogador da competição, algo que não aconteceu.

A honraria foi cancelada, pois quem promovia o Anel da Libertadores (Ou Best of Tournament, como era oficialmente chamado), era uma empresa do ramo de pneus, segundo o ‘ge’. Como essa instituição deixou de patrocinar a competição em 2023, a premiação não acontecerá desta vez.

O GET da Conmebol, porém, elegeu normalmente os 11 melhores jogadores da Copa Libertadores. Entre os nomes presentes na lista, cinco defenderam as cores do Fluminense: Nino, André, Ganso, Arias e Cano.

O anel de ouro era composto por 125 diamantes e detalhes especiais, como uma safira amarela, uma safira azul e um rubi. A realização do ‘Best of The Tournament’ , por sua vez, acontece através de uma votação popular. Por fim, o anel foi entregue durante quatro anos consecutivos e os seguintes jogadores tiveram tal honraria: Bruno Henrique (2019), Marinho (2020), Gabigol (2021) e Pedro (2022).

Com os 13 gols, Cano ultrapassou o ídolo Fred e se tornou o jogador com mais tentos pelo Fluminense na história do torneio continental (16). Além disso, tem mais gols no ano (37, no total), do que todos os atacantes convocados pela seleção da Argentina nesta Data-Fifa.

Rei da América no fim do ano

No dia 31 de dezembro, o periódico ‘El País’, do Uruguai, anunciará o jogador que ficará com o prêmio de ‘Rei da América’. Germán Cano é o franco favorito por seu desempenho na Copa Libertadores, enquanto Luís Suárez, destaque do Grêmio, no Campeonato Brasileiro, corre por fora.

Na temporada passada, o jornal premiou Pedro, do Flamengo, como o ‘Rei da América’ de 2022. O camisa 9 rubro-negro estufou a rede 12 vezes em treze partidas na competição continental.

