Argentina x Uruguai: onde assistir, escalações e arbitragem

A partida terá transmissão do SporTV 2 a partir das 21h (de Brasília).

Como chega a Argentina

Líder com 100% de aproveitamento, a Argentina vive grande fase. Em lua de mel com a torcida desde antes da Copa do Mundo 2022, que acabou campeã, a Albiceleste tenta conquistar a quinta vitória consecutiva. O astro Lionel Messi está confirmado para a partida.