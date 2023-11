Neto monta sua barca do Corinthians com medalhões: ‘Faz a limpa’

O Craque Neto não tem papas na língua. Bem como de costume, o ídolo do Corinthians não escondeu o descontentamento com o rendimento do Timão nesta temporada. Assim, o comentarista soltou o verbo e listou nominalmente os jogadores que ele que considera que não deveriam fazer parte do grupo na próxima temporada.

Primeiramente, os principais alvos do ex-camisa 10 são medalhões do elenco alvinegro. “Renato Augusto, desculpa, não dá mais. Obrigado por todas as coisas que você fez, valeu. Romero não dá. Yuri Alberto, tem que vender e comprar o Gabigol. Wesley é moleque. Tem que fazer uma limpa. Tem que mudar o elenco todo”, analisou.

E teve mais gente na barca ideal de Neto. “Não dá mais para Fagner e Fábio Santos. Giuliano não dá. Cantillo, vai embora. Empresta Fausto Vera e manda embora”, continuou o apresentador do programa “Donos da Bola”, da Band.

Neto não reprova o elenco inteiro

Contudo, alguns jogadores foram aprovados pelo ex-jogador para continuar do plantel do Corinthians em 2024. “Cássio e Gil ficam. Tem que comprar o Lucas Veríssimo, gasta o que for. Seria legal renovar com Maycon. Deixa o Rojas”, finalizou Neto.

Com 44 pontos, o Corinthians ocupa a 11ª colocação no Campeonato Brasileiro de 2023. Após a Data-Fifa, o Timão volta a campo no dia 24 de novembro, em partida contra o Bahia, na Neo Química Arena.

