Líbano x Palestina, bem mais do que um jogo

A fase de grupos das Eliminatórias da Ásia começa nesta quinta-feira (16/11). São 36 seleções divididas em nove grupos, com as duas primeiras (após seis rodadas em turno e returno) avançando à terceira fase. Será a estreia das seleções favoritas às sete vagas à Copa de 2026, como Japão (enfrenta Myanmar pelo Grupo B), Coreia do Sul (recebe Singapura pelo Grupo C), Arábia (recebe o Paquistão, pelo Grupo G) ou a Austrália, que faz o jogo de abertura, às 6h da manhã (de Brasília), recebendo Bangladesh pelo Grupo I. Mas um dos jogos que atraem mais atenção do mundo, também pelo Grupo I, será Líbano x Palestina, que ambos os países chamam de Dérbi. Porém, muito mais pela extrema amizade entre as duas nações.

No momento, o grupo terrorista Hamas, da Palestina, vive um conflito com Israel. Com isso, a Faixa de Gaza, um dos dois territórios da Palestina, está invadida pelos militares israelenses, (o outro território, não invadido, é a Cisjordânia). Já o Líbano, mesmo não vivendo guerra com Israel, é o país no qual se baseia o grupo terrorista Hezbollah, que também vem sendo atacado pelos israelenses (o Líbano também faz fronteira com Israel). Assim, por segurança, este jogo será em país neutro, no acanhado estádio Khalid Bin Mohammed Stadium (10.000), em Sharjah, nos Emirados Árabes, às 11h da manhã.

Veja aqui a tabela de classificação das Eliminatórias da Ásia

Palestina e Líbano devem lutar pelo segundo lugar do grupo e, assim, passar à próxima fase ao lado da favoritíssima Austrália, que deve vencer todos os seus jogos no Grupo I. Já Bangladesh, que eliminou Maldivas na primeira fase de classificação, deve ser mero figurante.

Conheça a Seleção do Líbano

O Líbano tem como treinador o croata Nikola Jurcevic (ex-comandante do Azerbaijão), que faz a sua estreia na equipe. O grupo é quase todo formado por jogadores que atuam no país. Há dois que atuam na Indonésia e outro na Malásia. O mais conhecido libanês no futebol é o atacante Lajud (do Atlante do México). Seu maior destaque é o veterano atacante Hassan Maatouk, de 36 anos, com 112 partidas e 23 gols pela seleção.

O treinador Jurcevic lamentou não fazer o jogo de estreia em casa: e logo no duelo que pode indicar quem deve avançar de fase.

“Seria importante para qualquer seleção jogar em casa. Dá mais força. Mas estamos enfrentando circunstâncias especiais e não quero falar sobre esse assunto nem discuti-lo com os jogadores porque o importante é focar na forma como jogamos e alcançar um resultado positivo e vejo um time muito motivado”, disse o croata.

Conheça a seleção da Palestina

Embora quase desconhecida fora da Ásia, a Palestina vem fazendo campanhas razoáveis. Nas duas últimas eliminatórias passou da segunda fase. Para a atual edição, já passou pela primeira fase, sabe que o seu rival direto no Grupo I é o Lìbano e, para isso, precisa de um bom resultado nesta quinta-feira.

Seu principal jogador é Dabbagh, atacante de 27 anos que é titular do Charleroi, que disputa a elite do campeonato belga. Na partida desta quinta-feira, será a principal esperança de gol dos palestinos. Como curiosidade, a seleção conta com três jogadores que atuam no futebol israelense.

Entenda o regulamento das Eliminatórias da Ásia

Este regulamento é um dos mais complicados da Copa-2026. Afinal, 46 seleções iniciaram luta por oito vagas diretas e uma vaga para a repescagem. Entretanto jogam cinco fases, sendo que a terceira é a mais importante, pois garante seis vagas diretas. Mas a quarta fase tambem garante duas vagas. Enfim, a última, é um playoff.

1 – Primeira fase: 20 seleções

São os selecionados com os piores rankings. Foram dez mata-matas de ida e volta. Dessa forma, os vencedores avançaram de fase. Foram eles: Singapura, Afeganistão, Paquistão, Taipé, Yemen, Myanmar, Bangladesh, Nepal, Hong Kong e Indonésia.

2 – Segunda fase: 36 seleções (26 pré-classificadas e 10 que avançaram da primeira fase)

É a atual fase. São 9 grupos de 4. Jogam em turno e returno e os dois primeiros colocados se classificam para a terceira fase. Os grupos:

A: Qatar, Kuwait, Índia e Afeganistão

B: Coreia do Norte, Japão, Síria e Mianmar

C: Coreia do Sul, Singapura, Tailândia e China

D: Omã, Malásia, Quirguistão e Taiwan

E: Uzbequistão, Irã, Hong Kong e Turcomenistão

F: Vietnã, Iraque, Indonésia e Filipinas

G: Arábia Saudita, Jordânia, Paquistão e Tadjiquistão

H: Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Iêmen e Nepal

I: Austrália, Líbano, Palestina e Bangladesh

3- Terceira fase: 18 seleções



São 3 grupos de 6. Jogam em turno e returno em seus grupos. Os dois primeiros avançam para a Copa do Mundo. Mas aqueles que terminarem em terceiro e quarto vão para a repescagem.

4 – Repescagem: 6 seleções

São divididas em 2 grupos de 3. O campeão de cada grupo da repescagem vai à Copa. Mas os segundos colocados ainda têm uma chance final: jogam um playoff asiático.

5 – Playoff asiático – 2 seleções

As seleções que terminaram em segundo lugar de seus grupos da repescagem jogarão em turno e returno em novembro de 2025. Dessa forma, quem vencer jogará o playoff final contra seleções das outras confederações da Fifa. Enfim, deste playoff final sairão os dois últimos classificados para a Copa.

