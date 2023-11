Após cirurgia no tornozelo, Calleri volta a treinar em campo

Um mês depois de passar por uma cirurgia no tornozelo direito, o atacante Calleri voltou nesta quarta-feira (15) a treinar em campo, no São Paulo. O argentino só poderá voltar a campo em 2024, mas já dá sinais de evolução em seu tratamento. O procedimento foi feito em seu país natal, em outubro.

O problema no tornozelo de Calleri já atormenta o jogador há tempos. Ainda no começo deste ano, ele se machucou e acabou desfalcando o Tricolor em vários jogos. Ainda assim, optou por um tratamento mais conservador e optou por não passar pela sala de cirurgia num primeiro momento.

De fato, o centroavante chegou a fazer 44 jogos na temporada, com 14 gols, faturando o título da Copa do Brasil, no qual foi decisivo com o único gol do primeiro jogo da final, contra o Flamengo. Mas sua participação teve números bem inferiores aos de 2022, quando atuou 67 vezes e marcou 27 gols.

