Conheça Aníbal Moreno, o primeiro reforço do Palmeiras para 2024

Nesta quarta-feira (15), o Palmeiras anunciou a contratação do volante Aníbal Moreno, do Racing. O argentino de 24 anos passou por exames médicos no dia anterior e conheceu as instalações de seu futuro clube, retornando à noite para a Argentina.

Sua chegada em definitivo ao Brasil será em janeiro, quando passará oficialmente a defender o Verdão a partir da abertura da janela de transferências do ano que vem. O contrato do reforço será até dezembro de 2028.

Em julho deste ano, o Palmeiras fez uma investida para contar com Moreno. Contudo, o Racing optou por não negociar o atleta para a disputa da Copa Libertadores, em que foi eliminado na fase de quartas de final.

Os brasileiros embolsarão 7 milhões de dólares (R$ 34,43 milhões) em parcelas, com o acréscimo de mais 1 milhão de dólares (R$ 4,92 milhões) caso o jogador cumpra metas com a camisa alviverde em 2024.

Quem é Aníbal Moreno

Revelado na base do Newell’s Old Boys, onde esteve de 2013 a 2021, Aníbal fez sua estreia no time profissional em 2019. Ao ser contratado pelo Racing, firmou-se como titular e disputou mais de 100 jogos a partir de 2021, conquistando o Trofeo de Campeones e a Supercopa Internacional de 2022.

Em sua trajetória, acumula convocações para as seleções sub-18, sub-20 e sub-23, faturando em 2019 o Sul-Americano Sub-20 e a medalha de ouro no Pan-Americano de Lima. Pela seleção principal argentina, participou de treinos em preparação para a Copa do Mundo de 2018.

No elenco do Alviverde, Moreno atuará ao lado do compatriota Flaco López. O novo reforço será o 47º jogador argentino a vestir a camisa do clube paulista

“Eu o conheço, já dividimos o gramado algumas vezes na Argentina por clubes rivais. É um grande jogador, não falei com ele ainda, mas, quando chegar, com certeza manteremos contato”, afirmou.

Como joga

Uma de suas principais características é a capacidade de marcação, que aliada à visão de jogo e a qualidade no passe, tendem a ser bem aproveitadas por Abel Ferreira. Na temporada de 2023 até o momento, foram 33 jogos, com três gols e quatro assistências.

Moreno, um legítimo primeiro volante, chega ao Palmeiras para resolver uma necessidade que persiste desde o começo de 2023, com a transferência de Danilo para o Nottingham Forest, da Inglaterra. Zé Rafael tem sido a solução de improviso na posição.

