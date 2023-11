Sem lesão, Kevyson não preocupa Santos para volta do Brasileirão

O lateral-esquerdo Kevyson não preocupa o Santos para a reta final do Brasileirão. Embora sentisse um incômodo no tornozelo esquerdo no clássico diante do São Paulo, ele não tem lesão no local e aproveitará o período da Data-Fifa para livrar-se das dores, a tempo de estar à disposição para os últimos quatro jogos do Peixe em 2023.

Kevyson ainda deverá passar por uma reavaliação médica no Santos, nesta quinta-feira (16), mas a tendência é que siga na equipe sem maiores problemas. Além dele, o técnico Marcelo Fernandes conta com Dodô e Gabriel Inocêncio, para a mesma posição.

Mas a verdade é que o jovem assumiu o lugar de vez na equipe santista nesta temporada. Mineiro de Leopoldina, o canhoto de apenas 19 anos chegou ao Peixe no ano passado, vindo da base do Athletico Paranaense. Ele passou pelos juniores, mas ganhou suas primeiras chances nos profissionais em 2023, somando 17 jogos pelo time.

