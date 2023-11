Coritiba e Cruzeiro são denunciados pelo STJD por briga entre torcedores

Além do pedido de liminar para que Coritiba e Cruzeiro joguem com portões fechados até o julgamento pela invasão de campo e briga generalizada entre torcedores na Vila Capanema, pela 34ª rodada do Brasileirão, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva também protocolou denúncia contra os clubes. Assim, ambos podem perder até 20 mandos de campo.

O julgamento em primeira instância pela Comissão Disciplinar da entidade ainda não tem data definida, assim como a liminar para que ambos joguem sem torcida ainda não teve parecer do presidente da entidade máxima da Justiça Desportiva, José Perdiz de Jesus.

A procuradoria enquadrou os clubes nas infrações de desordem e invasão, de acordo com o artigo 213 incisos I e II do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Cada inciso estabelece perda de até dez mandos, além de multa de R$ 100 a R$ 100 mil.

O órgão também solicitou que Coritiba e Cruzeiro percam os ingressos como visitante até o julgamento do processo.

Como agravante para Coritiba e Cruzeiro está o fato de que a invasão seguida de briga entre os torcedores influenciaram no andamento da partida, que teve paralisação por quase 45 minutos em razão da confusão no gramado.

Além disso, o clube paranaense responderá por arremesso de objetos a campo, e o mineiro por atraso de início e reinício da partida.

A liminar requer, ainda, a interdição da Vila Capanema, bem como o afastamento de, no mínimo, um ano das torcidas organizadas identificadas — Império Alviverde e Mancha Alviverde, do Coritiba, e Máfia Azul e Pavilhão Independente, do Cruzeiro.

