Seleção Brasileira desembarca em Barranquilla para enfrentar a Colômbia

A Seleção Brasileira já está em Barranquilla para encarar a Colômbia. Na noite desta quarta-feira, depois de deixar o Brasil, o elenco do técnico Fernando Diniz chegou ao país vizinho por volta das 22h (de Brasília; 20h no horário local). Nesta quinta-feira, afinal, as equipes se enfrentam pela quinta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

O Brasil viajou com 23 dos 24 atletas convocados. Apenas o atacante Gabriel Jesus permaneceu no Rio de Janeiro, dando sequência à recuperação de uma lesão muscular. Ele segue preparação para estar à disposição na próxima terça-feira, no clássico com a Argentina.

Na última terça-feira, Gabriel Jesus chegou a ir a campo na Granja Comary, mas fez atividade individual. O atacante será acompanhado do fisioterapeuta Charles Costa, do preparador Marquinhos e do médico Felipe Kalil enquanto a Seleção não volta ao Brasil.

Com sete pontos conquistados, o Brasil está em terceiro nas Eliminatórias, empatado com o Uruguai, vice-líder. A Venezuela, também com sete, está em quarto. A Argentina, porém, com 12 pontos em 12 disputados, lidera o torneio.

Colômbia e Brasil se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), no Estádio Metropolitano, em Barranquilla. Clique aqui e saiba todas as informações para a partida.

