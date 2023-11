Tiago Nunes comanda primeiro treino no Botafogo antes do anúncio

Começou a era Tiago Nunes no Botafogo. Nesta quarta-feira, afinal, antes mesmo de ser anunciado oficialmente pelo clube, o novo treinador alvinegro comandou seu primeiro treino. O profissional está no Rio de Janeiro desde segunda-feira.

Após empate com o Red Bull Bragantino no domingo, o elenco do Botafogo ganhou folga de dois dias. Na reapresentação, nesta quarta, os jogadores tiveram o primeiro contato com Tiago Nunes, que tentará buscar o título brasileiro.

Segundo o jornal “O Globo”, o Botafogo ainda não anunciou seu novo treinador por questões burocráticas. A confirmação, porém, é questão de tempo e pode acontecer nesta quinta-feira, quando o Glorioso volta a treinar.

Com a pausa para a Data-Fifa, o time alvinegro só volta a jogar na quinta-feira da próxima semana (23). O adversário será o o Fortaleza, em partida atrasada pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontecerá no Castelão, na capital cearense, às 19h (de Brasília).

No último fim de semana, o Botafogo perdeu a liderança do Brasileirão, posição que estava desde a terceira rodada, em abril. Com 60 pontos, no entanto, o time depende apenas de si para conquistar o título nacional, já que tem um jogo a menos que o Palmeiras, líder com 62 pontos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.