Andrade, para Gabigol: ‘Tem que estudar a história do Flamengo’

Em pleno aniversário do Flamengo, nesta quinta-feira (15), uma polêmica entre dois grandes ídolos do clube tomou conta das redes sociais. Andrade e Gabriel Barbosa, o Gabigol, protagonizaram um pequeno desentendimento por causa de uma postagem do atual atacante rubro-negro, nas redes sociais.

A polêmica começou quando Gabigol postou uma montagem em que aparece com duas taças da Libertadores, conquistadas por ele em 2019 e 2022, ao lado de Zico. O Galinho, por outro lado, aparecia junto a apenas um troféu da competição sul-americana, que conquistou em 1981, mas sem o o Mundial de Clubes.

Andrade, por sua vez, não encarou bem a postagem de Gabigol, o atual camisa 10 rubro-negro. De acordo com o antigo meio-campista, que faturou o Mundial de 1981 ao lado de Zico, a comparação nem deveria ter sido feita:

“Acho que isso é mais uma brincadeira. Ele com duas Libertadores, esqueceu que o Zico foi campeão mundial. Mas, até que não fosse, não tem comparação, Zico é o Zico. Eu falo que ele tem que estudar um pouco mais a história do Flamengo, não sabe que o Zico foi campeão mundial? P.*, é brincadeira”.

Mozer faz coro a companheiro

Outro ídolo rubro-negro e também campeão de 1981, o ex-zagueiro Mozer adotou um tom menos crítico, mas pediu reflexão a Gabigol. Para ele, a comparação foi infeliz, embora não visse maldade na atitude do craque rubro-negro. E também reafirmou o tamanho de Zico na história do clube.

“Acho que foi um momento infeliz, talvez não queira ter tido a audácia de querer sobrepor o nosso ídolo maior. Mas, às vezes, acontece, todos erramos, uns com intenção e outros sem querer. Mas é bom que ele reflita, o Zico nos ensinou tanta coisa, o que é ser profissional, capitão, grande amigo. Acho que merece muito respeito”, disse.

