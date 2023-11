Quase um ano depois: Palmeiras atende Abel e assegura reposição de Danilo

O Palmeiras oficializou a contratação do volante Aníbal Moreno na última quarta-feira (15), o primeiro reforço para a temporada de 2024. Assim, o clube atende o pedido do técnico Abel Ferreira após a venda de Danilo, em janeiro deste ano, e assegura a reposição no setor do meio-campo.

Um dos destaques do time alviverde, a Cria da Academia despertou o interesse de clubes da Europa e acertou sua transferência para o Nottingham Forest, da Inglaterra, no começo de 2023.

A procura por um legítimo primeiro volante, o famoso cabeça de área, já durava dez meses. Ao todo, foram 303 dias. Ao passo em que buscava possíveis opções no mercado, o Verdão apostou na estrela do seu treinador. Assim, Abel Ferreira improvisou Zé Rafael mais recuado como solução imediata para exercer a legítima função do “camisa 5”. Gabriel Menino, a partir daí, passou a ser titular, na condição de segundo volante.

A adaptação seguirá até o fim da atual temporada, em que o Palmeiras disputa o Campeonato Brasileiro com boas chances de faturar o título. Desse modo, Zé Rafael poderá retornar à sua posição de origem, jogando como “8”.

Aníbal Moreno, negociado pelo Racing, da Argentina, custará aos cofres alviverdes o valor de 7 milhões de dólares (R$ 35 milhões, na cotação atual). Na atual temporada, o meio-campista entrou em campo em 32 oportunidades, com três gols e três assistências.

