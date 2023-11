Flamengo precisa de feito inédito para seguir vivo na briga pelo título do Brasileirão

O título do Brasileirão parecia bem encaminhado, mas o Botafogo passa por um período de turbulência e deixou a liderança escapar. Nesse sentido, cinco times ainda disputam o caneco, e o Flamengo é um deles. Os comandados de Tite, entretanto, terão que realizar um feito inédito para manter vivo o sonho do enea (nono título). O Rubro-Negro jamais venceu os últimos cinco jogos desde que a competição passou a ser disputada por pontos corridos, em 2003.

No momento, a equipe carioca soma 57 pontos, cinco atrás do atual líder Palmeiras, porém tem um jogo a menos. Esse duelo será diante do Bragantino, que também segue vivo na disputa do título, dia 23, às 21h30, no Maracanã. Caso derrote o Massa Bruta, a equipe carioca diminuirá a diferença para o primeiro colocado para apenas dois pontos, restando quatro rodadas para o fim.

Superar outras arrancadas

Para permanecer na briga, o Flamengo precisa de uma campanha invicta e praticamente perfeita na reta final. Ao longo de vinte anos de pontos corridos, a melhor sequência foi em 2009, durante a arrancada rumo ao título do torneio. Naquele ano, o clube rubro-negro venceu quatro e empatou uma partida para carimbar o troféu. Aquele elenco, inclusive, perdeu apenas um jogo nas últimas dezessete rodadas, contra o Grêmio Barueri.

+ Publicação de Gabigol sobre aniversário do Flamengo gera polêmica

Outro ano em que o Rubro-Negro emendou quatro vitórias nas últimas cinco rodadas foi em 2018, uma temporada antes do bicampeonato da Libertadores. Por outro lado, em 2022, a equipe teve três derrotas na reta final da competição, mas o elenco estava eufórico com os títulos da Copa Libertadores e do Brasil, sob a batuta de Dorival Júnior. Os três tropeços nas últimas rodadas também aconteceram em 2017, 2013 e 2010.

Elenco se prepara para reta final

O elenco rubro-negro participou do segundo dia seguida de treinamentos no Ninho do Urubu. Nesse sentido, Tite teve duas boas novidades, que foram as recuperações de David Luiz e Allan antes do previsto. Ambos participaram das últimas atividades e agora serão acompanhados de perto e poderão estar entre os relacionados no dia 23.

+ Leia mais: Andrade manda recado para Gabigol: ‘Tem que estudar a história do Flamengo’

O comandante, portanto, deverá ter quase todo o elenco à disposição nesta reta final, exceto Gabigol, que foi expulso no sábado (11) e está de fora do duelo com o time de Bragança Paulista. Arrascaeta, Erick Pulgar e Varela, aliás, estão servindo suas respectivas seleções nas Eliminatórias da América do Sul para a Copa de 2026. Por fim, o clube montará uma logística especial para poder contar com esses atletas no ‘jogo de seis pontos’ contra o Bragantino.

Números do Flamengo nas últimas rodadas

2022 – 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas

2021 – 1 vitórias, 2 empates e 2 derrotas

2020 – 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota

2019 – 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota

2018 – 4 vitórias e 1 derrota

2017 – 2 vitórias e 3 derrotas

2016 – 2 vitórias e 3 empates

2015 – 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas

2014 – 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota

2013 – 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas

2012 – 2 vitórias e 3 empates

2011 – 1 vitória, 3 empates e 1 derrota

2010 – 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas

2009 – 4 vitórias e 1 empate

2008 – 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas

2007 – 3 vitórias e 2 derrotas

2006 – 3 vitórias e 2 derrotas

2005 – 3 vitórias e 2 empates

2004 – 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas

2003 – 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas

